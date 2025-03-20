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В Красноярском крае размыло трассу «Минусинск — Новосёло»

Госавтоинспекторы регулируют движение на дороге.

Источник: УГИБДД по Красноярскому краю

Из-за размыва обочины затруднено движение на втором километре трассы «Минусинск — Новоселово» в направлении села Городок, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края.

Движение осуществляется реверсивно по одной полосе. Объехать участок можно по автодороге «Курагино — Саянск».

Госавтоинспекторы регулируют движение на участке дороги.

Напомним, 20 и 21 марта в центральных и южных районах Красноярского края ожидается тепло до +15 °С. Это вызовет интенсивное снеготаяние. В результате возможно затопление пониженных участков местности и размыв дорог.