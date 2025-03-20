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Красноярка сдала в ломбард телефон сына, потратила деньги на наркотики и заявила о краже

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске 30-летняя женщина решила вернуть заложенный телефон сына нестандартным способом — заявила о его краже. Теперь ее саму будут судить за ложный донос.

Источник: Соцсети

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске 30-летняя женщина решила вернуть заложенный телефон сына нестандартным способом — заявила о его краже. Теперь ее саму будут судить за ложный донос.

История началась в августе 2024 года, когда женщина пришла в полицию с заявлением: якобы неизвестный попросил у ее сына телефон «позвонить» и скрылся. Однако вскоре выяснилось, что никакой кражи не было — мать сама заложила гаджет в ломбарде на улице Академика Павлова, а полученные 6 тысяч рублей потратила на наркотики.

Когда денег на выкуп телефона не нашлось, женщина решила схитрить и обратилась к полиции, убедив сына дать такие же показания. По ее словам, она была уверена, что так смартфон быстрее вернут.

Но хитрость не сработала. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы, рассказывают в краевой прокуратуре.