Красноярка сдала в ломбард телефон сына, потратила деньги на наркотики и заявила о краже

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске 30-летняя женщина решила вернуть заложенный телефон сына нестандартным способом — заявила о его краже. Теперь ее саму будут судить за ложный донос.
История началась в августе 2024 года, когда женщина пришла в полицию с заявлением: якобы неизвестный попросил у ее сына телефон «позвонить» и скрылся. Однако вскоре выяснилось, что никакой кражи не было — мать сама заложила гаджет в ломбарде на улице Академика Павлова, а полученные 6 тысяч рублей потратила на наркотики.
Когда денег на выкуп телефона не нашлось, женщина решила схитрить и обратилась к полиции, убедив сына дать такие же показания. По ее словам, она была уверена, что так смартфон быстрее вернут.
Но хитрость не сработала. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы, рассказывают в краевой прокуратуре.