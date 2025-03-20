Красноярка сдала в ломбард телефон сына, потратила деньги на наркотики и заявила о краже

История началась в августе 2024 года, когда женщина пришла в полицию с заявлением: якобы неизвестный попросил у ее сына телефон «позвонить» и скрылся. Однако вскоре выяснилось, что никакой кражи не было — мать сама заложила гаджет в ломбарде на улице Академика Павлова, а полученные 6 тысяч рублей потратила на наркотики.