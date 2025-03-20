В Самарской области пенсионера обманули на сумму более 1 млн рублей

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного человека, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил местного жителя, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ. Житель Самарской области передал хранящуюся дома сумму более 1 млн рублей неизвестному возле подъезда. Спустя непродолжительное время пенсионер понял, что стал жертвой обмана. После чего мужчина обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.