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В Самарской области пенсионера обманули на сумму более 1 млн рублей

Мошенник убедил местного жителя, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность.

В отдел полиции обратился 72-летний местный житель с заявлением о хищении суммы более 1 млн рублей.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного человека, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил местного жителя, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ. Житель Самарской области передал хранящуюся дома сумму более 1 млн рублей неизвестному возле подъезда. Спустя непродолжительное время пенсионер понял, что стал жертвой обмана. После чего мужчина обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.