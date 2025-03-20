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Самолет из Петербурга не смог сесть в Омске с первого раза из-за птиц в взлетки

Борту пришлось уходить на второй круг.

Источник: Комсомольская правда

Самолет Airbus A319 авиакомпании «Россия» не смог приземлиться с первого раза в Омском аэропорту из-за птиц на взлетно-посадочной полосе. Инцидент с рейсом Санкт-Петербург — Омск произошел ранним утром в четверг, 20 марта, сообщил Telegram-канал Aviaincident.

В 04:08 по омскому времени экипаж принял решение уйти на второй круг из-за скопления птиц на ВПП. Спустя около 10 минут борт успешно приземлился в Омскому аэропорту.

Ранее «КП Омск» сообщала, что следовавший из Уфы в Омск самолет авиакомпании «Азимут» ушел на второй круг из-за вертолета.