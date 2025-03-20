«Приставил ножницы к шее». Под Гомелем мужчина угрожал женщине-следователю, приехавшей на вызов

Под Гомелем мужчина приставил ножницы к шее следователя, приехавшей на вызов. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.
В материалах дела указано, что утром 30 декабря 2024 года 54-летний житель поселка Пионер, расположенный в Гомельском районе, пил дома вместе со знакомым водку и вину. Под воздействием алкоголя он начал жаловаться о краже его строительных инструментов, которая случилась месяцем ранее. Знакомый посоветовал ему обратиться в милицию.
Мужчина позвонил в РОВД, рассказав о случившемся преступлении. На место приехала следственно-оперативная группа в составе старшего следователя Гомельского РОСК, сотрудника уголовного розыска, а также эксперта Гомельского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.
В СК добавили, что в какой-то момент мужчина спросил у сотрудников, когда они покинут дом. Услышав в ответ, что отработка кражи в среднем может занять несколько часов, возмутился, начал хамить.
«Заявитель нецензурно бранился, провоцировал конфликт, мешал работать», — уточнили в ведомстве.
Спустя некоторое время сотрудник милиции пошел опрашивать соседей, а следователь осталась общаться с заявителем.
«Мужчина эпатажно открыл ножницами бутылку шампанского и стал его пить. Затем неожиданно приставил ножницы к шее сотрудницы, заверив, что может легко убить человека», — говорится в сообщении.
Фигуранта задержали и доставили в РОВД. Мужчине было предъявлено обвинение по статье 364 Уголовного кодекса — насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности и из мести за выполнение служебной деятельности. Также называется часть 1 статьи 366 УК — угроза насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, в целях воспрепятствования законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности и из мести за выполнение служебных обязанностей.
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