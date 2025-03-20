«Приставил ножницы к шее». Под Гомелем мужчина угрожал женщине-следователю, приехавшей на вызов

Фигуранта задержали и доставили в РОВД. Мужчине было предъявлено обвинение по статье 364 Уголовного кодекса — насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности и из мести за выполнение служебной деятельности. Также называется часть 1 статьи 366 УК — угроза насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, в целях воспрепятствования законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности и из мести за выполнение служебных обязанностей.