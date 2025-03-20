25 рыбаков оказались на дрейфующей льдине на озере Алаколь, 11 авто ушли под лёд

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана предупредило граждан о смертельной опасности выхода на весенний лед. В период активного таяния лед становится крайне хрупким и не выдерживает вес человека, передаёт BaigeNews.kz.
С начала сезона спасено 46 человек, в том числе 25 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине на озере Алаколь, и 5 рыбаков, которых унесло на льдине на водохранилище «Терс Ашыбулак». Также извлечены 11 автомобилей, провалившихся под лед.
«Весной лед теряет прочность, структура становится рыхлой, а поверхность покрывается трещинами. Особенно опасны места зимнего лова рыбы и переправ. В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют отказаться от выхода на лед, а также соблюдать меры предосторожности у водоемов», — говорится в сообщении МЧС.
Начиная с осени прошлого года, МЧС ведет масштабную работу по предупреждению гибели людей на льду в рамках Республиканской агитационно-профилактической акции «Мұз-2025»:
- Проведено более 20,5 тыс рейдов и патрулирований;
- Проведены профилактические беседы с 122 тысячами человек;
- Инструктированы более 71 тыс рыбаков и охотников;
- Распространено 152 тыс памяток и листовок в 1700 торговых точках.
МЧС напоминает:
- Безопасная толщина льда для одного человека — не менее 10 см;
- В темное время суток, при плохой видимости, в период ледостава и таяния выход на лед запрещен;
- Подледная рыбалка разрешена только при толщине льда от 10 до 25 см и наличии спасательного жилета.
Будьте осторожны! Соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких.