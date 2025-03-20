25 рыбаков оказались на дрейфующей льдине на озере Алаколь, 11 авто ушли под лёд

С начала сезона спасено 46 человек, в том числе 25 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине на озере Алаколь, и 5 рыбаков, которых унесло на льдине на водохранилище «Терс Ашыбулак». Также извлечены 11 автомобилей, провалившихся под лед.