Уфимские врачи достали из тела участника СВО осколок монеты

Врачи Республиканского госпиталя ветеранов войн провели операцию участнику специальной военной операции. В его теле медики обнаружили необычный осколок — фрагмент монеты 1972 года. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своих социальных сетях.
Военнослужащий получил ранение во время артиллерийского обстрела при выполнении боевой задачи. Первую помощь и стационарное лечение он прошел в военных госпиталях, после чего был направлен в Уфу для удаления осколка.
Пациент был выписан в удовлетворительном состоянии. Сейчас участник СВО проходит реабилитацию по месту жительства.
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