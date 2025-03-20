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Уфимские врачи достали из тела участника СВО осколок монеты

В Уфе врачи прооперировали участника СВО и нашли в его теле фрагмент монеты.

Источник: Комсомольская правда

Врачи Республиканского госпиталя ветеранов войн провели операцию участнику специальной военной операции. В его теле медики обнаружили необычный осколок — фрагмент монеты 1972 года. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своих социальных сетях.

Военнослужащий получил ранение во время артиллерийского обстрела при выполнении боевой задачи. Первую помощь и стационарное лечение он прошел в военных госпиталях, после чего был направлен в Уфу для удаления осколка.

Пациент был выписан в удовлетворительном состоянии. Сейчас участник СВО проходит реабилитацию по месту жительства.

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