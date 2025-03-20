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До 20 лет колонии грозит жителю Хабаровского края за сбыт наркотических веществ

Мужчина заключен под стражу.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники транспортной полиции в Ванинском районе задержали мужчину, который занимался сбытом наркотиков. Во время обыска в его доме обнаружены запрещенные вещества, а также оборудование для их приготовления. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«31-летний мужчина был задержан после того, как он продал запрещенное вещество за 15 тысяч рублей. В ходе обыска у него были изъяты 12 пакетов с наркотиками, а также шприцы и металлические миски. Общий вес изъятых веществ составил около 30 граммов», — рассказали в УТ МВД России по ДФО.

Следователи завели уголовное дело по двум статьям УК РФ. Против мужчины выбрана мера пресечения в виде ареста. Ему может грозить до 20 лет колонии.