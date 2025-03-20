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Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе сократилась до 3750 кв. метров

406 спасателей продолжают тушить пожар на нефтебазе в Кавказском районе.

Источник: Комсомольская правда

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе сократилась до 3750 кв. метров. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В настоящее время спасатели продолжают тушить один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования. На месте возгорания задействованы 406 человек и 157 единиц техники.

Напомним, пожар на нефтебазе в Кавказском районе произошел после атаки БПЛА. Обломки дрона упали на территории в ночь на 19 марта. В результате был поврежден трубопровод между резервуарами. За ночь произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов.