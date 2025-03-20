Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе сократилась до 3750 кв. метров

Напомним, пожар на нефтебазе в Кавказском районе произошел после атаки БПЛА. Обломки дрона упали на территории в ночь на 19 марта. В результате был поврежден трубопровод между резервуарами. За ночь произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов.