Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе сократилась до 3750 кв. метров. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
В настоящее время спасатели продолжают тушить один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования. На месте возгорания задействованы 406 человек и 157 единиц техники.
Напомним, пожар на нефтебазе в Кавказском районе произошел после атаки БПЛА. Обломки дрона упали на территории в ночь на 19 марта. В результате был поврежден трубопровод между резервуарами. За ночь произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов.