Под машиной у заксобрания в Севастополе нашли подозрительный сверток

Ранее ФСБ сообщала о предотвращении поджога на железной дороге в Севастополе около Балаклавской ТЭС. Подозреваемым оказался 29-летний местный житель, который действовал по заданию Украины, уточняли в ведомстве. Мужчину задержали, ему грозит до 20 лет лишения свободы.