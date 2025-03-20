В челябинскую Ашу поверх дамбы зашла паводковая вода

«В связи с интенсивными осадками произошло резкое увеличение уровня воды в реке Сим, образовались ледовые торосы с толщиной льда 30−40 см. Уровень воды в реке поднялся до такого уровня, что водно-ледовая масса пошла поверх дамбы. Разрушений дамбы на всем ее протяжении не наблюдается. Защитная дамба послужила сдерживающим фактором, многие граждане смогли отогнать свои транспортные средства из гаражей и домовладений, спасти имущество из СНТ, попавших в зону подтопления», — сказали в администрации.