В челябинскую Ашу поверх дамбы зашла паводковая вода

«В связи с интенсивными осадками произошло резкое увеличение уровня воды в реке Сим, образовались ледовые торосы с толщиной льда 30−40 см. Уровень воды в реке поднялся до такого уровня, что водно-ледовая масса пошла поверх дамбы. Разрушений дамбы на всем ее протяжении не наблюдается. Защитная дамба послужила сдерживающим фактором, многие граждане смогли отогнать свои транспортные средства из гаражей и домовладений, спасти имущество из СНТ, попавших в зону подтопления», — сказали в администрации.
Там отметили, что устройство пешеходной набережной «Ашинский меридиан» было проведено согласно проекту, что было неоднократно проверено надзорными ведомствами Челябинской области. В 2021 году был проведен капитальный ремонт дамбы на участке около СНТ № 5, СНТ № 5а, вдоль улицы Нелюбина до моста на поселок Чапаевский.
«Материалы дамбы и необходимые конструктивные решения, в том числе объемы работ предусмотрены проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение Госэкспертизы Челябинской области. На следующий год было проведено благоустройство общественной территории “Ашинский меридиан”, — сказали в администрации.
Между тем депутат областного законодательного собрания Александр Решетников на своей странице «ВКонтакте» утверждает, что защитная дамба, проходящая вокруг города, якобы не выполняет свою функцию. По его информации, высота дамбы якобы не соответствует проектным отметкам, которые могли бы предотвратить подтопление домов.
Ситуация в Аше
Во вторник со ссылкой на пресс-службу правительства области сообщалось, что пик весеннего половодья начался в регионе на 2−3 недели раньше обычных сроков. Паводковые явления наблюдаются в семи районах региона. Министр общественной безопасности области Александр Гриб выехал в Ашу для координации противопаводковых мероприятий.
По уточненным данным пресс-центра Главного управления МЧС России по Челябинской области, по состоянию на 10:00 (08:00 мск) от воды освободились 16 частных жилых домов, 50 садовых домов и 74 приусадебных участка. Остаются подтопленными 5 частных жилых домов, 43 садовых дома и 60 приусадебных участков. В пункте временного размещения находится 10 человек.