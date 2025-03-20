Свалка в Джанкое горит три дня — как это повлияло на качество воздуха

Накануне жители города почувствовали едкий дым и написали об этом в соцсетях. Причиной, по словам главы администрации города Игоря Ивина, стала горящая свалка.
«В ходе исследований воздуха превышений предельно допустимых концентраций не выявлено. Все показатели находятся в норме», — прокомментировала начальник территориального отдела по Белогорскому, Советскому и Нижнегорскому районам Межрегионального управления ведомства Галина Вознюк.
Пробы в Джанкое брали в трех точках, анализы исследовали на шесть компонентов, уточнила она.
Вознюк добавила, что это актуальные данные за последние два дня — 18 и 19 марта. Такие же анализы специалисты проведут и в четверг, 20 марта.
По информации Роспотребнадзора, с жалобами никто из местных жителей в ведомство не обращался.