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Свалка в Джанкое горит три дня — как это повлияло на качество воздуха

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Джанкое не отразилась на качестве воздуха в городе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в крымском управлении Роспотребнадзора.

Накануне жители города почувствовали едкий дым и написали об этом в соцсетях. Причиной, по словам главы администрации города Игоря Ивина, стала горящая свалка.

«В ходе исследований воздуха превышений предельно допустимых концентраций не выявлено. Все показатели находятся в норме», — прокомментировала начальник территориального отдела по Белогорскому, Советскому и Нижнегорскому районам Межрегионального управления ведомства Галина Вознюк.

Пробы в Джанкое брали в трех точках, анализы исследовали на шесть компонентов, уточнила она.

Вознюк добавила, что это актуальные данные за последние два дня — 18 и 19 марта. Такие же анализы специалисты проведут и в четверг, 20 марта.

По информации Роспотребнадзора, с жалобами никто из местных жителей в ведомство не обращался.