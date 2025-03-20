На Курской АЭС ввели дополнительные меры безопасности

Мэр Курчатова напомнил, что ранее на въездах в город и выездах из него создали блокпосты. 17 марта глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что риски атак по Курской АЭС «снижаются, но не снимаются». По его словам, снижения уровня защиты станции пока не планируется.