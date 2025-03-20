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В Башкирии в деревне Азово затопило 42 дома

Из-за ледового затора на реке Инзер в Архангельском районе Башкирии «большая вода» хлынула в деревню Азово, где 19 марта началась эвакуация населения.

МЧС республики сообщает, что затоплены оказались 42 жилых дома и приусадебных участка. Спасатели эвакуировали 127 сельчан, 20 из которых — дети. Круглосуточно м населением работает психолог МЧС и фельдшер. В пункте временного размещения находятся 56 человек, 71 житель деревни находятся у родственников.

За сутки в Башкортостане от воды освободились 29 приусадебных участков и один низководный мост. На контроле специалисты держат 17 ситуаций. Остаются затопленными 42 дома, 168 участков, девять автодорог и два моста.

Для ослабления затора длиной 300 метров в Азово взрывники провели четыре подрыва, которые поделил участков на две половины. Уровень воды снизился на 30 см.