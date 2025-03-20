В Башкирии в деревне Азово затопило 42 дома

МЧС республики сообщает, что затоплены оказались 42 жилых дома и приусадебных участка. Спасатели эвакуировали 127 сельчан, 20 из которых — дети. Круглосуточно м населением работает психолог МЧС и фельдшер. В пункте временного размещения находятся 56 человек, 71 житель деревни находятся у родственников.