В Башкирии в деревне Азово затопило 42 дома

МЧС республики сообщает, что затоплены оказались 42 жилых дома и приусадебных участка. Спасатели эвакуировали 127 сельчан, 20 из которых — дети. Круглосуточно м населением работает психолог МЧС и фельдшер. В пункте временного размещения находятся 56 человек, 71 житель деревни находятся у родственников.
За сутки в Башкортостане от воды освободились 29 приусадебных участков и один низководный мост. На контроле специалисты держат 17 ситуаций. Остаются затопленными 42 дома, 168 участков, девять автодорог и два моста.
Для ослабления затора длиной 300 метров в Азово взрывники провели четыре подрыва, которые поделил участков на две половины. Уровень воды снизился на 30 см.