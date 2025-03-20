В Приангарье подросток умер до приезда скорой из-за баллончика с газом

Под Иркутском умер 15-летний подросток. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
19 марта пришло сообщение о гибели 15-летнего подростка в поселке Большая Речка Иркутского района. Предварительная причина смерти — отравление газом.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.
В МВД сказали, что смерть несовершеннолетнего наступила до приезда скорой помощи. По всей видимости, ученик 9-го класса вдохнул газ из баллончика, находясь в гостях у друзей. Инцидент произошел на территории частного дома.
Точную причину смерти установит экспертиза.
Ранее сообщалось о том, что подростки случайно уронили блины от гантелей на автомобиль иркутянки. На ремонт потребуется полмиллиона рублей.