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В Приангарье подросток умер до приезда скорой из-за баллончика с газом

Криминалисты предполагают, что причиной смерти стал газ, которым надышался подросток.

Источник: ГУ МВД

Под Иркутском умер 15-летний подросток. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

19 марта пришло сообщение о гибели 15-летнего подростка в поселке Большая Речка Иркутского района. Предварительная причина смерти — отравление газом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

В МВД сказали, что смерть несовершеннолетнего наступила до приезда скорой помощи. По всей видимости, ученик 9-го класса вдохнул газ из баллончика, находясь в гостях у друзей. Инцидент произошел на территории частного дома.

Точную причину смерти установит экспертиза.

Ранее сообщалось о том, что подростки случайно уронили блины от гантелей на автомобиль иркутянки. На ремонт потребуется полмиллиона рублей.