В январе-феврале в Башкирии 85 человек умерли от отравления

В январе-феврале в Башкирии зарегистрировано 493 случая острого отравления химической этиологии, из них 85 случаев (17,2%) — со смертельным исходом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике. Это на 38 случай меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Причиной 34,9% случаев острого отравления стала спиртосодержащая продукция, отметили в ведомстве.