В Иркутске эвакуировали несколько учебных заведений из-за сообщений о минировании

В Иркутске «Байкал-Арена» и несколько учебных заведений получили сообщения о минировании, что привело к эвакуации людей. Эвакуация прошла в Иркутском техникуме транспорта и строительства, Иркутском энергетическом колледже и Иркутском региональном колледже педагогического образования. Сообщение о минировании также поступило в общежитие Иркутского техникума архитектуры и строительства, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Иркутск № 1.