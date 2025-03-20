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В Иркутске эвакуировали несколько учебных заведений из-за сообщений о минировании

Такое же сообщение поступило и в «Байкал-Арену».

Источник: Соцсети

В Иркутске «Байкал-Арена» и несколько учебных заведений получили сообщения о минировании, что привело к эвакуации людей. Эвакуация прошла в Иркутском техникуме транспорта и строительства, Иркутском энергетическом колледже и Иркутском региональном колледже педагогического образования. Сообщение о минировании также поступило в общежитие Иркутского техникума архитектуры и строительства, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Иркутск № 1.

Подробности выясняются у компетентных источников.