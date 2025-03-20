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Детские сады Уфы получили сообщения о минировании

В Уфе проверяют детсады после анонимного сообщения о минировании.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе проводятся проверки детских садов после анонимных сообщений о возможном минировании. Подтверждение этой информации предоставили в администрации города.

По данным мэрии, на электронные почты отделов образования Демского и Ленинского районов поступили угрозы о минировании всех дошкольных учреждений в этих районах. Аналогичные сообщения были отправлены на электронные адреса двух детских садов в Октябрьском районе и одного — в Кировском.

На место инцидентов уже выехали сотрудники полиции для обследования территорий. По факту случившегося начата проверка.

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