Детские сады Уфы получили сообщения о минировании

По данным мэрии, на электронные почты отделов образования Демского и Ленинского районов поступили угрозы о минировании всех дошкольных учреждений в этих районах. Аналогичные сообщения были отправлены на электронные адреса двух детских садов в Октябрьском районе и одного — в Кировском.