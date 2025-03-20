Жители Сибири пожаловались на масштабный сбой в Рунете

CDN (content delivery network — сеть доставки контента) — это сеть серверов, которые крупные сервисы с большой аудиторией размещают как можно ближе к конечным пользователям, то есть в сетях крупных интернет-провайдеров и на точках обмена интернет-трафиком. Cloudflare — американская компания, предоставляющая услуги CDN, защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверам DNS (domain name system, система доменных имен, которая связывает между собой доменное имя сайта, то есть его название, и IP-адрес — она нужна для «общения» компьютеров по сети).