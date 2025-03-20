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В Курской области начали эвакуацию тел погибших жителей

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что военные приступают к эвакуации тел погибших жителей курского приграничья, их семьям помогут в организации похорон.

Источник: © РИА Новости

«Знаю о том, что на освобождённых в последнее время населённых пунктах действительно есть не единичные случаи обнаружения тел погибших. Сейчас военные тоже начинают приступать к их эвакуации. Здесь, опять же, во главу угла ставится вопрос безопасности. Рисковать жизнями наших бойцов, конечно, неправильно. Как только обстановка позволяет, тела вывозятся — и делается это тоже, конечно, в полном контакте с военным следствием», — сказал Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что правительство Курской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших, в том числе в организации похорон.

Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.