В Курской области начали эвакуацию тел погибших жителей

«Знаю о том, что на освобождённых в последнее время населённых пунктах действительно есть не единичные случаи обнаружения тел погибших. Сейчас военные тоже начинают приступать к их эвакуации. Здесь, опять же, во главу угла ставится вопрос безопасности. Рисковать жизнями наших бойцов, конечно, неправильно. Как только обстановка позволяет, тела вывозятся — и делается это тоже, конечно, в полном контакте с военным следствием», — сказал Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что правительство Курской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших, в том числе в организации похорон.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.