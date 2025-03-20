В Курской области начали эвакуацию тел погибших жителей

«Знаю о том, что на освобождённых в последнее время населённых пунктах действительно есть не единичные случаи обнаружения тел погибших. Сейчас военные тоже начинают приступать к их эвакуации. Здесь, опять же, во главу угла ставится вопрос безопасности. Рисковать жизнями наших бойцов, конечно, неправильно. Как только обстановка позволяет, тела вывозятся — и делается это тоже, конечно, в полном контакте с военным следствием», — сказал Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».