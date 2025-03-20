Контрактнику из Златоуста вынесли приговор за неявку в срок в часть в ДНР

Отмечается, что в декабре прошлого года военнослужащему уже выносили приговор за три другие самоволки. Суд назначил ему шесть лет лишения свободы. Теперь добавился дополнительный срок. В общей сложности в колонии общего режима южноуралец проведёт 6,5 года. Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.