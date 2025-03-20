Контрактнику из Златоуста вынесли приговор за неявку в срок в часть в ДНР

В Челябинской области вынесли приговор контрактнику, который вовремя не явился в место службы в ДНР. Ранее мужчину уже судили за три самоволки, сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.
Рядовой без уважительных причин не вернулся из отпуска 15 июля 2024 года. В часть он приехал только 24 июля.
Отмечается, что в декабре прошлого года военнослужащему уже выносили приговор за три другие самоволки. Суд назначил ему шесть лет лишения свободы. Теперь добавился дополнительный срок. В общей сложности в колонии общего режима южноуралец проведёт 6,5 года. Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.