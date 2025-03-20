В Уфе заключили под стражу мужчину, избившего до смерти человека 22 года назад

Первоначальные следственные и оперативно-розыскные мероприятия позволили установить обстоятельства происшествия и личности нападавших, которые скрылись и были объявлены в федеральный розыск. Позже стало известно, что один из подозреваемых сменил паспортные данные, включая дату и место рождения, и жил под другим именем в Ингушетии. В марте 2025 года его автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС в Ставропольском крае, после чего он был задержан и доставлен в Башкирию для проведения следственных действий.