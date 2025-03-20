В Уфе заключили под стражу мужчину, избившего до смерти человека 22 года назад

В Уфе под стражу взят мужчина, обвиняемый в избиении двух человек, совершенном в 2002 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии. В ведомстве уточнили, что жителю Ингушетии предъявлено обвинение по двум статьям: «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Как следует из материалов дела, в январе 2002 года в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде дома на улице Сагита Агиша в Уфе был обнаружен мужчина без сознания с множественными телесными повреждениями. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего по пути в больницу. Причиной смерти стало осложнение, вызванное травмой головы.
Первоначальные следственные и оперативно-розыскные мероприятия позволили установить обстоятельства происшествия и личности нападавших, которые скрылись и были объявлены в федеральный розыск. Позже стало известно, что один из подозреваемых сменил паспортные данные, включая дату и место рождения, и жил под другим именем в Ингушетии. В марте 2025 года его автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС в Ставропольском крае, после чего он был задержан и доставлен в Башкирию для проведения следственных действий.
Согласно версии следствия, вечером 19 января 2002 года обвиняемый, узнав о конфликте своего знакомого с двумя мужчинами, решил помочь ему. Встретившись с оппонентами, они жестоко избили их. Одна из жертв сумела выжить, второй уфимец умер на руках медиков.
В СК уточнили, что второй подозреваемый объявлен в розыск, а материалы уголовного дела в его отношении выделены в отдельное производство.
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