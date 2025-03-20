В Свердловской области в аварии на электросамокате пострадали двое подростков

«Четырнадцатилетний житель Нижней Туры, получивший в подарок мощный электросамокат Kugoo M4, решил покататься вместе с младшей сестрой. Но прогулка обернулась трагедией: подросток, не имея прав на управление транспортным средством, выехал на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог с тротуара и столкнулся с автомобилем “Тойота Виста”, который выезжал со второстепенной дороги. В результате столкновения пострадали оба ребенка, с травмами были доставлены в больницу», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел на пересечении улиц Строителей и Рыболовной. По данным инспекции, подросток нарушил ПДД, двигаясь по тротуару, где не должна находиться мототехника, на самокате мощностью 500 Вт. Кроме того, на пострадавших отсутствовали шлемы и защитная экипировка.
Сотрудники ДПС установили, что подросток управлял электросамокатом без необходимых документов. Мать подростка, которая подарила его сыну накануне, привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Кроме того, планируется проведение комиссионного обследования школы, где учится подросток, на предмет качества обучения ПДД, добавили в Госавтоинспекции.