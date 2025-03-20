В Свердловской области в аварии на электросамокате пострадали двое подростков

«Четырнадцатилетний житель Нижней Туры, получивший в подарок мощный электросамокат Kugoo M4, решил покататься вместе с младшей сестрой. Но прогулка обернулась трагедией: подросток, не имея прав на управление транспортным средством, выехал на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог с тротуара и столкнулся с автомобилем “Тойота Виста”, который выезжал со второстепенной дороги. В результате столкновения пострадали оба ребенка, с травмами были доставлены в больницу», — говорится в сообщении.