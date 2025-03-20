Пилотов авиакомпании «Россия» пытались ослепить лазером во время полета

Инцидент произошел 19 марта на рейсе из Санкт-Петербурга в Архангельск. Вблизи города Кудрово в Ленинградской области экипаж заметил зеленое лазерное освещение кабины.
Несмотря на это, самолет продолжил выполнение своего маршрута, поскольку угроза безопасности отсутствовала, сообщается в канале.
Похожий инцидент произошел 6 октября прошлого года. Пилоты воздушного судна, летевшего из Санкт-Петербурга в Москву, доложили об освещении кабины лазером зеленого цвета. При этом сигналы бедствия и срочности не объявлялись.