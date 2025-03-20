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Пилотов авиакомпании «Россия» пытались ослепить лазером во время полета

Пилоты авиакомпании «Россия» подверглись попытке ослепления лазером во время полета. Об этом в четверг, 20 марта, сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел 19 марта на рейсе из Санкт-Петербурга в Архангельск. Вблизи города Кудрово в Ленинградской области экипаж заметил зеленое лазерное освещение кабины.

Несмотря на это, самолет продолжил выполнение своего маршрута, поскольку угроза безопасности отсутствовала, сообщается в канале.

Похожий инцидент произошел 6 октября прошлого года. Пилоты воздушного судна, летевшего из Санкт-Петербурга в Москву, доложили об освещении кабины лазером зеленого цвета. При этом сигналы бедствия и срочности не объявлялись.