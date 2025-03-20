В Башкирии арестован обвиняемый в убийстве 23-летней давности

Следователи установили личности подозреваемых — студентов из Ингушетии и Казахстана. Они были объявлены в федеральный розыск. Один из них сменил свои паспортные данные, включая дату и место рождения, и жил под другим именем в Ингушетии. Несколько дней назад его автомобиль остановили сотрудники ДПС в Ставропольском крае, и после проверки документов задержали, а затем он был этапирован в Башкирию.