Воронежский суд продолжит рассматривать дело экс-ректора ВГУ

Бывшему ректору Воронежского государственного университета Дмитрию Ендовицкому отказали в ходатайстве о переносе судебного процесса в другой регион. Такое решение принял Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове в ходе заседания в среду, 19 марта. Уголовное дело в отношении экс-ректора по-прежнему будет рассматривать Ленинский райсуд.
Дмитрия Ендовицкого обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере). По версии следствия, в начале 2022 года ректор ВГУ передал 600 тысяч рублей председателю диссертационного совета ВГТУ Наталье Сироткиной за получение степени доктора наук его супругой Еленой Ендовицкой. Посредником, по версии следствия, выступил заведующий кафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрий Трещевский.
Кроме того, Дмитрию Ендовицкому предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов через интернет).
Первое заседание по делу ректора ВГУ и профессора вуза Юрия Трещевского должно было состояться 3 марта. Однако его отменили из-за ходатайства защитников Дмитрия Ендовицкого в облсуд о передаче дела в другой регион — оттуда его передали в Саратов.
С момента предъявления обвинения экс-ректор ВГУ находится в СИЗО. Последний раз меру пресечения ему продлили до 12 августа. Столько же под домашним арестом пробудет Юрий Трещевский.
Ранее vrn.aif.ru сообщал, что с Дмитрием Ендовицким в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ был расторгнут трудовой договор. С 11 марта обязанности ректора вуза исполняет Елена Чупандина.