Воронежский суд продолжит рассматривать дело экс-ректора ВГУ

Первое заседание по делу ректора ВГУ и профессора вуза Юрия Трещевского должно было состояться 3 марта. Однако его отменили из-за ходатайства защитников Дмитрия Ендовицкого в облсуд о передаче дела в другой регион — оттуда его передали в Саратов.