Шахтер погиб на руднике золотодобывающей компании в Казахстане

АСТАНА, 20 мар — Sputnik. Один человек погиб, еще один пострадал на шахте рудника «Бестобе» золотодобывающей компании «Казахалтын», сообщает издание Nayza Kokshe.
Погибший сотрудник рудника 1985 года вместе с коллегой 1989 года рождения поднимали лесоматериалы, чтобы укрепить шахту на глубине 700 метров, когда на них обрушился кусок горной массы со свода.
Работник погиб на горно-обогатительном комбинате в Костанайской области.
Поднять их из-под завала на поверхность смогли лишь через три часа после ЧП — одного госпитализировали в больницу Степногорска, второго спасти не удалось.
В департаменте полиции Акмолинской области Sputnik Казахстан сообщили о заведенном уголовном деле.
«По факту гибели работника на шахте “Западная” рудника “Бестобе” возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», — подчеркнули в полиции.
На предприятии создали специальную комиссию по расследованию несчастного случая, отметили в инспекции труба области.