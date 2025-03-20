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Шахтер погиб на руднике золотодобывающей компании в Казахстане

Обстоятельства трагедии выясняет полиция и спецкомиссия с участием госинспекторов от Минтруда, представителей работодателя и работников.

Источник: Страница издания @nayzakokshe в соцсетях

АСТАНА, 20 мар — Sputnik. Один человек погиб, еще один пострадал на шахте рудника «Бестобе» золотодобывающей компании «Казахалтын», сообщает издание Nayza Kokshe.

Погибший сотрудник рудника 1985 года вместе с коллегой 1989 года рождения поднимали лесоматериалы, чтобы укрепить шахту на глубине 700 метров, когда на них обрушился кусок горной массы со свода.

Работник погиб на горно-обогатительном комбинате в Костанайской области.

Поднять их из-под завала на поверхность смогли лишь через три часа после ЧП — одного госпитализировали в больницу Степногорска, второго спасти не удалось.

В департаменте полиции Акмолинской области Sputnik Казахстан сообщили о заведенном уголовном деле.

«По факту гибели работника на шахте “Западная” рудника “Бестобе” возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», — подчеркнули в полиции.

На предприятии создали специальную комиссию по расследованию несчастного случая, отметили в инспекции труба области.