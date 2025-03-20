Площадь пожара на полигоне ТБО в Новороссийске сократилась до 1700 квадратных метров

Напомним, что возгорание на полигоне ТКО произошло 13 марта. Пожар быстро охватил территорию более чем 2 000 квадратных метров, и только 18 марта огонь удалось локализовать. Для ликвидации последствий возгорания было использовано свыше 27 тысяч кубометров грунта. В работе участвуют 94 человека и 42 единицы спецтехники.



20 марта пожарным удалось немного уменьшить площадь горящего полигона, но ликвидация последствий продолжается. В то же время в близлежащих районах города были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Санитарные врачи рекомендуют местным жителям ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, пить больше жидкости, а также использовать маски и респираторы при необходимости выходить на улицу.



Кроме того, специалисты предупреждают, что использование большого количества воды для тушения огня может привести к намоканию мусора, что, в свою очередь, усилит выделение биогазов. Экологи также отмечают опасность для склона полигона, который может обрушиться, вызвав «мусорный оползень», особенно в тех местах, которые горели в прошлом году.