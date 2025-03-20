В Ростове эвакуировали людей из бизнес-центра «Лига наций»

Сначала коло 09:00 сотрудники бизнес-центра попросили всех посетителей выйти из здания. Далее эвакуировался и персонал. Мероприятия по отработке учений длились около получаса.
Сейчас бизнес-центр работает в штатном режиме.
В Ростове-на-Дону эвакуировали всех сотрудников и посетителей бизнес-центра «Лига наций». В здании на Суворова, 93, антитеррористические учения, рассказали сотрудники учреждения.
Сначала коло 09:00 сотрудники бизнес-центра попросили всех посетителей выйти из здания. Далее эвакуировался и персонал. Мероприятия по отработке учений длились около получаса.
Сейчас бизнес-центр работает в штатном режиме.