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В Ростове эвакуировали людей из бизнес-центра «Лига наций»

В Ростове-на-Дону эвакуировали всех сотрудников и посетителей бизнес-центра «Лига наций». В здании на Суворова, 93, антитеррористические учения, рассказали сотрудники учреждения.

Сначала коло 09:00 сотрудники бизнес-центра попросили всех посетителей выйти из здания. Далее эвакуировался и персонал. Мероприятия по отработке учений длились около получаса.

Сейчас бизнес-центр работает в штатном режиме.