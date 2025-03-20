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ДТП на трассе в Находке: полиция проводит проверку

Стаж вождения виновника аварии составляет 17 лет.

Источник: PrimaMedia.ru

ДТП с участием двух машин случилось в Находке. Полиция начала проверку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

34-летний водитель Toyota Prius двигался по Находкинскому проспекту. При перестроении, не убедившись в безопасности маневра, он столкнулся с двигающимся в попутном направлении автомобилем Toyota Belta. На место происшествия выехали бригада скорой медицинской помощи и наряд ГАИ.

Информации о погибших или пострадавших нет. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Стаж вождения виновника аварии составляет 17 лет. В этом году к административной ответственности за нарушение ПДД мужчину не привлекали.

Напомним, сотрудники полиции установили обстоятельства смертельной аварии, произошедшей на трассе Находка — Владивосток. Виновником ДТП, в котором погибла женщина и пострадали три человека, стал 83-летний водитель машины «Ниссан Вингроад».