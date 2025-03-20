ДТП на трассе в Находке: полиция проводит проверку

Информации о погибших или пострадавших нет. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Стаж вождения виновника аварии составляет 17 лет. В этом году к административной ответственности за нарушение ПДД мужчину не привлекали.