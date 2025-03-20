Поддельные купюры на сотни тысяч рублей изъяли в Новосибирской области

В прошедшем году в Новосибирской области из обращения было изъято 56 фальшивых купюр на общую сумму более 216 тысяч рублей. Об этом в ответ на запрос СМИ рассказали в ГУ Банка России по региону.
Чаще всего аферисты подделывают купюры номиналом 5 тысяч рублей. Порой попадаются фальшивки номиналом в 1−2 тысячи рублей. Также были выявлены две поддельные купюры по 100 рублей.
В сравнении с 2023-м число обнаруженных фальшивых купюр уменьшилось более чем на 16%.
Цыгане кошмарили и вымогали деньги у пенсионеров в Новосибирской области.
В Новосибирске число выданных автокредитов уменьшилось на 9%. Средний срок кредитования составил 67 месяцев.