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Поддельные купюры на сотни тысяч рублей изъяли в Новосибирской области

Чаще всего аферисты подделывают купюры номиналом 5 тысяч рублей.

Источник: ТАСС

В прошедшем году в Новосибирской области из обращения было изъято 56 фальшивых купюр на общую сумму более 216 тысяч рублей. Об этом в ответ на запрос СМИ рассказали в ГУ Банка России по региону.

Чаще всего аферисты подделывают купюры номиналом 5 тысяч рублей. Порой попадаются фальшивки номиналом в 1−2 тысячи рублей. Также были выявлены две поддельные купюры по 100 рублей.

В сравнении с 2023-м число обнаруженных фальшивых купюр уменьшилось более чем на 16%.

Цыгане кошмарили и вымогали деньги у пенсионеров в Новосибирской области.

В Новосибирске число выданных автокредитов уменьшилось на 9%. Средний срок кредитования составил 67 месяцев.