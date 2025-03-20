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Пропавшего в феврале 37-летнего жителя Башкирии нашли мертвым

В Башкирии прекратили поиски 37-летнего Евгения Федорова.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершили поиски пропавшего 37-летнего Евгения Федорова из Кумертау. О прекращении поисковых работ сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

Напомним, мужчина исчез пятого февраля. Все это время добровольцы и полиция пытались установить местонахождение жителя Кумертау, однако почти двухмесячные поиски не давали результатов. Однако сегодня, 20 марта, стало известно, что мужчина мертв.

— Найден. Погиб, — рассказали волонтеры, не уточнив, при каких обстоятельствах умер Евгений.

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