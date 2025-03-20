Во Владимирской области произошло ДТП со школьным автобусом

«По состоянию на 11.00, в медицинское учреждение направлен водитель автомобиля Kia Sportage. В момент столкновения в автобусе находился только водитель», — сообщили в УМВД.
Как сообщила в своем Telegram-канале, глава Киржачского района Елена Карпова, автобус находится на балансе МБОУ «Филипповская СОШ». На момент происшествия детей в салоне автобуса не было. Автобус возвращался с заправочной станции.
По ее данным, в аварии пострадали два человека. Предварительно, причиной ДТП стали погодные условия.