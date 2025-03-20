Во Владимирской области произошло ДТП со школьным автобусом

ДТП произошло около 9.00 в Киржачском районе. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Kia Sportage выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом ПАЗ. Потом легковушка столкнулась с двигавшимся позади Hyundai Solaris, в который затем въехал Ford Focus.