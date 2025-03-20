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Во Владимирской области произошло ДТП со школьным автобусом

РЯЗАНЬ, 20 мар — РИА Новости. Один человек доставлен в медицинское учреждение после ДТП с участием трех легковых автомобилей и автобуса во Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

Источник: © РИА Новости

ДТП произошло около 9.00 в Киржачском районе. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Kia Sportage выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом ПАЗ. Потом легковушка столкнулась с двигавшимся позади Hyundai Solaris, в который затем въехал Ford Focus.

«По состоянию на 11.00, в медицинское учреждение направлен водитель автомобиля Kia Sportage. В момент столкновения в автобусе находился только водитель», — сообщили в УМВД.

Как сообщила в своем Telegram-канале, глава Киржачского района Елена Карпова, автобус находится на балансе МБОУ «Филипповская СОШ». На момент происшествия детей в салоне автобуса не было. Автобус возвращался с заправочной станции.

По ее данным, в аварии пострадали два человека. Предварительно, причиной ДТП стали погодные условия.