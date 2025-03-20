В Омске в доме на улице Богдана Хмельницкого рухнул козырёк подъезда

Госжилинспекция, в свою очередь, пояснила, что по данным управляющей организации, инцидент произошел во время работ по очистке кровли, когда с крыши упал снег, что привело к обрушению козырька. В настоящее время работы по уборке снега продолжаются, а также восстанавливается поврежденный козырек.