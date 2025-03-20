Омичка может отправиться на два года в колонию за ложный донос на своего мужа

Омичка обратилась за помощью к полицейским и пожаловалась, что супруг избивает ее. Врачи зафиксировали наличие гематомы на лице. По факту этого на мужчину завели уголовное дело. Муж потерпевший отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции РФ.