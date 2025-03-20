Омичка может отправиться на два года в колонию за ложный донос на своего мужа

В Нижнеомском районе 26-летняя сельчанка оклеветала собственного мужа в порыве мести. Поводом для этого послужила ссора, которая произошла между ними. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Омичка обратилась за помощью к полицейским и пожаловалась, что супруг избивает ее. Врачи зафиксировали наличие гематомы на лице. По факту этого на мужчину завели уголовное дело. Муж потерпевший отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции РФ.
Спустя некоторое время выяснилось, что девушка оклеветала омича. Мотивом такого поступка стала месть. Травмы на ее лице появились из-за того, что та ударилась об лавочку. Уголовное дело закрыли.
На сельчанку завели уголовное дело по факту заведомо ложного доноса. Ей теперь грозит штраф в размере 120 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 2 лет.
Ранее «КП Омск» сообщала, что жительница Омска получила 6,5 года колонии за случайное убийство мужа.