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Двоих мужчин с кустарным дроном задержали у границы с Литвой

Задержанные планировали с помощью самодельного беспилотника отправить в Литву контрабандные сигареты.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Двое мужчин с кустарным беспилотником были задержаны в приграничье с Литвой, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Легковой автомобиль предполагаемых нарушителей лидские пограничники обнаружили 19 марта в погранзоне возле населенного пункта Дотишки в Вороновском районе.

«При его осмотре военнослужащие обнаружили беспилотник кустарного производства, пульт управления, 12 аккумуляторных батарей, тепловизор, а также Wi-Fi роутер», — сказали в ГПК.

В комитете уточнили, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать владельцев дрона, которые планировали использовать его для переправки через границу сигарет.

Беспилотник и комплектующие к нему были изъяты, в отношении задержанных начат административный процесс по ч. 1 ст. 24.19 КоАП Беларуси (нарушение пограничного режима).

В ГПК напомнили, что ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников, а также использование воздушного пространства республики без соответствующего разрешения запрещено.

Незаконное содержание и использование беспилотников в пограничной зоне или пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и могут повлечь административную ответственность по ст. 24.19 КоАП. По данной статье нарушителю может грозить штраф до 50 базовых величин.