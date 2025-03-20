Двоих мужчин с кустарным дроном задержали у границы с Литвой

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Двое мужчин с кустарным беспилотником были задержаны в приграничье с Литвой, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Легковой автомобиль предполагаемых нарушителей лидские пограничники обнаружили 19 марта в погранзоне возле населенного пункта Дотишки в Вороновском районе.
«При его осмотре военнослужащие обнаружили беспилотник кустарного производства, пульт управления, 12 аккумуляторных батарей, тепловизор, а также Wi-Fi роутер», — сказали в ГПК.
В комитете уточнили, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать владельцев дрона, которые планировали использовать его для переправки через границу сигарет.
Беспилотник и комплектующие к нему были изъяты, в отношении задержанных начат административный процесс по ч. 1 ст. 24.19 КоАП Беларуси (нарушение пограничного режима).
В ГПК напомнили, что ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников, а также использование воздушного пространства республики без соответствующего разрешения запрещено.
Незаконное содержание и использование беспилотников в пограничной зоне или пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и могут повлечь административную ответственность по ст. 24.19 КоАП. По данной статье нарушителю может грозить штраф до 50 базовых величин.