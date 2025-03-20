Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области в «Светофор» нашли свыше 1,7 тонны фальшивых товаров

ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Внеплановая выездная проверка магазинов «Светофор» в Челябинской области выявила свыше 1,7 тонны фальсифицированных товаров, продукцию без документов и продукцию, не соответствующую требованиям технических регламентов. Об этом сообщается на сайте Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Источник: РИА "Новости"

«В Челябинской области Россельхознадзор завершил внеплановую проверку магазинов “Светофор”. В магазинах были выявлены нарушения, по итогам лабораторных исследований не соответствуют требованиям техрегламентов отобранные пробы. В общей сложности в южноуральских магазинах “Светофор” находилось 1 723 кг фальсифицированной продукции, в настоящее время общество изъяло из обращения продукцию без документов и продукцию, не соответствующую требованиям технических регламентов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что проверка проходила с 11 марта в магазинах «Светофор», расположенных в Челябинске, Магнитогорске, Кыштыме, Каслях, Долгодеревенском. На момент проверки по решению Роспотребнадзора была приостановлена работа пяти магазинов в Челябинске, там же деятельность еще одного магазина была прекращена.

В управлении добавили, что во время проверки были выявлены ряд нарушений. Кроме того, были отобраны пробы продукции животного происхождения. По итогам лабораторных исследований не соответствуют требованиям техрегламентов пробы сливочного масла, сыра, сметаны определенных производителей.

По информации управления, 20 марта ООО «Торгсервис 74» было привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.