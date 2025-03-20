В Челябинской области в «Светофор» нашли свыше 1,7 тонны фальшивых товаров

«В Челябинской области Россельхознадзор завершил внеплановую проверку магазинов “Светофор”. В магазинах были выявлены нарушения, по итогам лабораторных исследований не соответствуют требованиям техрегламентов отобранные пробы. В общей сложности в южноуральских магазинах “Светофор” находилось 1 723 кг фальсифицированной продукции, в настоящее время общество изъяло из обращения продукцию без документов и продукцию, не соответствующую требованиям технических регламентов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что проверка проходила с 11 марта в магазинах «Светофор», расположенных в Челябинске, Магнитогорске, Кыштыме, Каслях, Долгодеревенском. На момент проверки по решению Роспотребнадзора была приостановлена работа пяти магазинов в Челябинске, там же деятельность еще одного магазина была прекращена.
В управлении добавили, что во время проверки были выявлены ряд нарушений. Кроме того, были отобраны пробы продукции животного происхождения. По итогам лабораторных исследований не соответствуют требованиям техрегламентов пробы сливочного масла, сыра, сметаны определенных производителей.
По информации управления, 20 марта ООО «Торгсервис 74» было привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.