В Челябинской области в «Светофор» нашли свыше 1,7 тонны фальшивых товаров

«В Челябинской области Россельхознадзор завершил внеплановую проверку магазинов “Светофор”. В магазинах были выявлены нарушения, по итогам лабораторных исследований не соответствуют требованиям техрегламентов отобранные пробы. В общей сложности в южноуральских магазинах “Светофор” находилось 1 723 кг фальсифицированной продукции, в настоящее время общество изъяло из обращения продукцию без документов и продукцию, не соответствующую требованиям технических регламентов», — сказано в сообщении.