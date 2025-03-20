В Приморье загорелась сухая растительность на трех тысячах квадратов

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сухая растительность загорелась на площади 3 тысячи квадратных метров в Партизанском городском округе в Приморье, огнем уничтожены жилой частный дом и хозяйственная постройка, поврежден трехквартирный жилой дом, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«В селе Авангард Партизанского городского округа произошло возгорание сухой растительности и строений. Площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров», — сказал собеседник агентства.
По его словам, огнем уничтожены частный дом, хозпостройка, также поврежден трехквартирный дом. Тушение пожара осложняет сильный ветер. На месте работают более 40 пожарных и 10 единиц техники.