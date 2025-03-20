Экс-начальника исправительной колонии № 29 будут судить за взяточничество

По данным следствия, с 22 февраля 2023 года по 20 февраля 2024 года господин Ассанов через посредника получил от одного из бизнесменов взятки на общую сумму 3,7 млн руб. за совершение действий, входящих в его служебные полномочия и которому в силу должностного положения мог способствовать. Кроме того, от другого коммерсанта господин Ассанов также получил взятки в размере более 300 тыс. руб. за совершение незаконных действий в пользу последнего.