В центре Ялты потушили пожар на СТО, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
Напомним, возгорание случилось в городе на улице Московской в нежилом здании. Сотрудники МЧС локализовали огонь на площади 100 квадратных метров. Пострадавших, как уточнили в ведомстве, нет.
На месте работали два пожарно-спасательных отряда, в том числе 12 сотрудников и три спецмашины. Возгорание полностью ликвидировали в 12:48.
Ранее мы писали, в Керчи в частном доме произошел пожар площадью 42 квадратных метра. За сутки 28 февраля спасатели на полуострове ликвидировали 6 возгораний. Так, в Керчи выгорела кровля одноэтажного жилья. На месте работали 6 человек личного состава с 2 единицами техники.
«АиФ-Юг» рассказывал: женщина в Севастополе получила ожоги и отравление при пожаре. Возгорание случилось 3 марта в 4 часа утра в районе Монастырского шоссе. Сотрудники МЧС прибыли на место и установили, что горит деревянный частный дом.