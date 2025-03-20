В центре Ялты потушили пожар на СТО

Ранее мы писали, в Керчи в частном доме произошел пожар площадью 42 квадратных метра. За сутки 28 февраля спасатели на полуострове ликвидировали 6 возгораний. Так, в Керчи выгорела кровля одноэтажного жилья. На месте работали 6 человек личного состава с 2 единицами техники.