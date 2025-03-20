ФСБ показала кадры жесткого задержания в Челябинске гендиректора Фонда капремонта

Напомним, 39-летнего Виктора Тихоненко подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
По данным следствия, с 30 сентября 2024 года по 17 марта 2025-го фигурант, зная, что работы по ремонту крыши многоквартирного дома 37 по улице Сони Кривой уже выполнены, поручил подчиненным провести аукцион на оказание услуг по ремонту крыши, установив невыполнимые требования по срокам.
Тем самым он создал условия для победы в аукционе коммерческой организации, которая ранее уже выполнила эти работы. Позже он подписал документы о приемке выполненных работ, в итоге на счет подрядной организации произведена оплата — более 6 млн рублей.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по региону.