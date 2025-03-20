Не доплатил сто рублей: во Владивостоке мужчина жестоко избил сотрудника парковки

Днем 20 марта в соцсетях появились кадры, на которых мужчина забежал в сторожку и избил парковщика. Мужчина не доплатил 100 рублей, сотрудник парковки попросил произвести полную оплату. Вместо этого горожанин начал наносить потерпевшему удары.