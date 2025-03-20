Не доплатил сто рублей: во Владивостоке мужчина жестоко избил сотрудника парковки

Во Владивостоке агрессивный мужчина набросился на парковщика. Причиной послужила просьба оплатить стоянку. Видео конфликта разлетелось по социальным сетям. Инцидентом заинтересовались в полиции. Подробнее — в материале «КП — Дальний Восток».
Днем 20 марта в соцсетях появились кадры, на которых мужчина забежал в сторожку и избил парковщика. Мужчина не доплатил 100 рублей, сотрудник парковки попросил произвести полную оплату. Вместо этого горожанин начал наносить потерпевшему удары.
После потасовки агрессор уехал с места происшествия. А у сотрудника парковки медики диагностировали сотрясение головного мозга.
По данным полиции, личность нападавшего уже установили. Идет проверка.
Пострадавший же в настоящее время находится за пределами страны.