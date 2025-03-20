IT-компания «Крок» сообщила, что работает в штатном режиме

Информация о якобы обысках ранее появилась в Telegram-каналах.
«Компания “Крок” продолжает свою деятельность в штатном режиме и полностью выполняет все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками. Все бизнес-процессы, включая поддержку клиентов, функционируют в рамках установленных регламентов и осуществляются без перебоев», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Там же уточняется, что все проекты реализуются в рамках договорных обязательств, а информационные ресурсы и каналы доступны для коммуникаций и обсуждения проектов.
«Крок» — российская компания, которая предоставляет комплексную экспертизу в области построения и развития инфраструктуры, внедрения информационных систем, разработки программных решений и сервисной поддержки.