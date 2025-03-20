IT-компания «Крок» сообщила, что работает в штатном режиме

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российская IT-компания «Крок», специализирующаяся на экспертизе в области построения и развития инфраструктуры, после появления информации об обысках в ее офисе сообщила, что продолжает работу в штатном режиме и полностью выполняет обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками.