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IT-компания «Крок» сообщила, что работает в штатном режиме

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российская IT-компания «Крок», специализирующаяся на экспертизе в области построения и развития инфраструктуры, после появления информации об обысках в ее офисе сообщила, что продолжает работу в штатном режиме и полностью выполняет обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками.

Источник: © РИА Новости

Информация о якобы обысках ранее появилась в Telegram-каналах.

«Компания “Крок” продолжает свою деятельность в штатном режиме и полностью выполняет все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками. Все бизнес-процессы, включая поддержку клиентов, функционируют в рамках установленных регламентов и осуществляются без перебоев», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Там же уточняется, что все проекты реализуются в рамках договорных обязательств, а информационные ресурсы и каналы доступны для коммуникаций и обсуждения проектов.

«Крок» — российская компания, которая предоставляет комплексную экспертизу в области построения и развития инфраструктуры, внедрения информационных систем, разработки программных решений и сервисной поддержки.