Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до десяти

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, это была самая массированная за все время атака на Саратов и его город-спутник Энгельс. В Энгельсе выбило окна в больнице, двух детских садах и школе, получили повреждения около 30 частных и дачных домов. На территории аэродрома начался пожар, из ближайших садовых товариществ эвакуировали жителей. В Энгельсском районе ввели режим ЧС.