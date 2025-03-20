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Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до десяти

САРАТОВ, 20 мар — РИА Новости. При налете украинских беспилотников на Саратовскую область пострадали десять 10 человек, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

Источник: РИА "Новости"

«Десять», — сказал представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

По информации Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 132 украинских дрона, из них 54 — над Саратовской область.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, это была самая массированная за все время атака на Саратов и его город-спутник Энгельс. В Энгельсе выбило окна в больнице, двух детских садах и школе, получили повреждения около 30 частных и дачных домов. На территории аэродрома начался пожар, из ближайших садовых товариществ эвакуировали жителей. В Энгельсском районе ввели режим ЧС.