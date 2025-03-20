В Краснодаре осудили участников ОПГ по распространению наркотиков

По материалам дела, с ноября 2022 года по февраль 2023 года фигурант Коляда совместно с сообщником организовал в Выселковском районе подпольную лабораторию, где было произведено не менее 6 кг мефедрона. Вознаграждение для них составляло 200 тыс. руб. за каждый килограмм. В дальнейшем участники группы наладили сбыт наркотиков, к распространению привлекли и фигурантку Упорову, получавшую 500 ₽ за каждую «закладку». Деятельность группы, включавшей шесть человек, была пресечена правоохранительными органами.