Организаторов нарколаборатории осудили в Краснодаре

В Краснодаре вынесли приговор организаторам нарколаборатории. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В ноябре 2022 года осужденный парень вместе со своим знакомым оборудовал нарколабораторию. Производство наркотиков они начали в Выселковском районе. К февралю 2023 года успели изготовить не менее 6 кг запрещенного вещества. Известно, что за каждый килограмм наркотика им обещали платить по 200 тысяч рублей.
Другие участники группы распространяли наркотики. Сбывать наркотики согласилась девушка, которой обещали по 500 рублей за каждую «закладку». Всего группа состояла из шести человек.
«В суде подсудимые признали вину. В отношении четырех фигурантов суд приостановил производство по делу в связи с заключением ими контракта с Министерством обороны РФ. Они переданы уполномоченному военному лицу для дальнейшей отправки в зону проведения СВО», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.
Приговор выслушали парень и девушка, входившие в состав группы. Молодой человек проведет 15,5 лет в колонии строгого режима. Девушке назначили 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.