Организаторов нарколаборатории осудили в Краснодаре

В ноябре 2022 года осужденный парень вместе со своим знакомым оборудовал нарколабораторию. Производство наркотиков они начали в Выселковском районе. К февралю 2023 года успели изготовить не менее 6 кг запрещенного вещества. Известно, что за каждый килограмм наркотика им обещали платить по 200 тысяч рублей.