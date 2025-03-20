Террористы из «Крокуса» изучали планы теракта на Красной площади

К началу марта 2025 года расследование дела было завершено. Стороны приступили к ознакомлению с итогами работы следователей. «По закону первыми это делают потерпевшие, а их там порядка тысячи человек. Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро», — прогнозировал Власов. Однако большая часть пострадавших не стала знакомиться с материалами уголовного дела.