«Прицеп начал наклоняться в мою сторону»: груженый лесовоз впечатал в землю «Тойоту»

В сети появилось эпичное видео — груженый лесовоз впечатал в землю «Тойоту». Благо, водитель успел выбежать из авто. Подобности аварии КП-Иркутск раскрыли в Госавтоинспекции Иркутской области.
Случилось все утром 16 марта 2025 года на 17 километре автодороги подъезд к деревне Шумилово Братского района. По предварительной информации, 38-летний водитель большегруза «Skania» с полуприцепом не совладал с управлением, в итоге авто перевернулось на недалеко припаркованную «Toyota RAV4».
— Водитель внедорожника рассказал, что заметив лесовоз, решил съехать с проезжей части на обочину, для того, чтобы его автомобилисту было легче «пройти» поворот на подъеме. Однако в какой-то момент полуприцеп стало наклонять вниз, после чего вместе с кабиной он упал на кроссовер, — рассказывают в ведомстве.
К счастью, в аварии никто из людей не пострадал, удалось отделаться испугом. Сейчас полиция начала проверку, им предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пьяного 19-летнего водителя без прав за рулем внедорожника поймали в Тулуне.