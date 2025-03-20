«Прицеп начал наклоняться в мою сторону»: груженый лесовоз впечатал в землю «Тойоту»

— Водитель внедорожника рассказал, что заметив лесовоз, решил съехать с проезжей части на обочину, для того, чтобы его автомобилисту было легче «пройти» поворот на подъеме. Однако в какой-то момент полуприцеп стало наклонять вниз, после чего вместе с кабиной он упал на кроссовер, — рассказывают в ведомстве.