В Ленинградской области задержали мужчину, приплывшего по реке из Эстонии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Пограничники задержали мужчину в гидрокостюме, который плыл по реке Нарва из Эстонии в Россию, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Сотрудниками Пограничного управления в пограничной зоне Сланцевского района Ленинградской области выявлен и задержан мужчина 1991 года рождения, который незаконно пересек Государственную границу из Эстонии в Россию вплавь по реке Нарва, используя гидрокостюм», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства добавили, что в ходе процессуальных действий установлено, что нарушитель находится в федеральном (межгосударственном) розыске, объявленном МВД России, за совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ.
На фото, предоставленных журналистам пресс-службой Пограничного Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, видно, что у мужчины были в водооталкающих чехлах: российские деньги, фонарик, ключи и зарядное устройство.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации) УК РФ.