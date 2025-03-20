В Ленинградской области задержали мужчину, приплывшего по реке из Эстонии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Пограничники задержали мужчину в гидрокостюме, который плыл по реке Нарва из Эстонии в Россию, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.