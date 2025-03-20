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Мосгорсуд продлил арест исполнителям теракта в «Крокусе»

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Источник: AP 2024

«Ходатайство следствия судом удовлетворено. Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 мая», — сказали в суде.

Вечером 22 марта 2024 года в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Погибли 145 человек, в том числе 6 детей, пострадали более 500. По данным следствия, арестованы 27 фигурантов дела, в том числе 4 непосредственных исполнителей. В Следственном комитете РФ заявили, что доказали связь устроивших теракт с украинскими националистами.