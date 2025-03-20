Мосгорсуд продлил арест исполнителям теракта в «Крокусе»

Вечером 22 марта 2024 года в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Погибли 145 человек, в том числе 6 детей, пострадали более 500. По данным следствия, арестованы 27 фигурантов дела, в том числе 4 непосредственных исполнителей. В Следственном комитете РФ заявили, что доказали связь устроивших теракт с украинскими националистами.